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В Самаре загорелся трамвай с пассажирами

10 февраля 2022 09:31
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В Самаре загорелся трамвай с пассажирами

В Самаре в социальных сетях появились кадры вспыхнувшего во время движения трамвая с бортовым номером 806.

На камеру видеонаблюдения попало самое начало ЧП. Как рассказывают очевидцы, пожар случился вечером, в 17:40, 9 февраля 2022 года. На Заводском шоссе, напротив дома №18 вагон с пассажирами, следовавший по маршруту №3, замедлился, а затем из под первой колесной пары стали вырываться огромные языки пламени.  

Люди стали быстро покидать салон через передние двери. Как сообщают очевидцы, многие на несколько секунд испытали шок, пишет ГТРК Самара.

Фото: Скриншот видео: Подслушано Самара

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