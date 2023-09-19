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В Самаре зафиксировали превышение норм опасной примеси в воздухе

19 сентября 2023 11:54
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в Самаре зафиксировали превышение норм опасной примеси в воздухе

В центре Самары в воздухе специалисты обнаружили повышенное количество формальдегида. Превышение нормы примеси зафиксировали в районе пересечения улиц Полевой и Молодогвардейской.

— Там расположен пост мониторинга состояния воздуха. Он фиксирует содержание таких загрязняющих воздух веществ как пыль, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота и формальдегид. Отбор проб проводят ежедневно — в 07:00, 13:00 и 19:00, кроме воскресных и праздничных дней. Средняя за август концентрация формальдегида превысила норму в 1,8 раза. Содержание остальных определяемых ингредиентов не превышало установленный норматив, — сообщила 63.RU начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Приволжского УГМС Ирина Усатова.

О неприятном запахе на Волжском проспекте в редакцию рассказали обеспокоенные местные жители. Они жаловались на то, что ситуация повторилась дважды за последние месяцы.

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