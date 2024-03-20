В Самаре временно разместят 540 детей из Белгородской области

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В Самарской области создадут условия для временного размещения детей из приграничного региона страны.

В Самарской области планируется разместить 540 детей из приграничной Белгородской области в связи с происходящими обстрелами территории. Напомним, ранее стало известно о решении временно вывезти порядка 9 тысяч ребят из региона в другие субъекты страны из-за сложившейся ситуации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже дал необходимые поручения по созданию условий для проживания детей, сообщили в пресс-службе региональных властей во вторник 19 марта.

Отмечается, что первая группа ребят может приехать в губернию уже в марте, пишет Самру.ру.