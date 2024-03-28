В Самаре возбуждено уголовное дело о незаконном отчуждении 165 га земель, предназначенных для строительства парка культуры имени 60-летия Советской власти

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Прокуратура Самарской области провела проверку исполнения требований законодательства о государственной собственности и земельного законодательства.

Установлено, что в 1982 году решением исполнительного комитета Куйбышевского городского совета народных депутатов участок в г. Самара изъят из земель Гослесфонда и передан для строительства Парка культуры и отдыха имени 60-летия Советской власти. С 1991 года право бессрочного пользования земельным участком перешло к Ассоциации содействия социальным программам общества, в состав которой вошли 20 областных предприятий и организаций.

В нарушение условий предоставления участка ассоциацией, а впоследствии и её правопреемником (коммерческая организация), на землях лесного фонда осуществлялась деятельность, не связанная со строительством парка.

В результате к 2013 году территория несостоявшегося культурно-просветительского учреждения площадью 165 га была собственником поделена и частями распродана.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

В настоящее время надзорным ведомством проводится работа по истребованию земель из незаконного владения.