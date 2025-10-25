В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

107

В Самаре столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль, пострадали восемь человек, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.

"По предварительным данным, собранным сотрудниками госавтоинспекции <...> 25 октября в 20.10 (19.10 мск, — Прим. ред.) на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительной информации, пострадавшие пассажиры автобуса — четверо детей и один взрослый, еще трое пострадавших из легкового автомобиля", — уточнили в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет РИА Новости.

Как сообщает 63.ру, дети ехали с соревнований по гимнастике. Авария заблокировала проезд общественного транспорта.