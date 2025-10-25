Я нашел ошибку
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
Самарцы смогут наблюдать исчезновение колец Сатурна
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Самарцев просят правильно парковать машины
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
25 октября 2025 22:18
В Самаре столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль, пострадали восемь человек, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.

"По предварительным данным, собранным сотрудниками госавтоинспекции <...> 25 октября в 20.10 (19.10 мск, — Прим. ред.) на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительной информации, пострадавшие пассажиры автобуса — четверо детей и один взрослый, еще трое пострадавших из легкового автомобиля", — уточнили в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет РИА Новости.

Как сообщает 63.ру, дети ехали с соревнований по гимнастике. Авария заблокировала проезд общественного транспорта.

В Самаре на площади Революции столкнулись автомобиль дорожной службы и автобус с пассажирами
25 октября 2025, 18:49
В Самаре на площади Революции столкнулись автомобиль дорожной службы и автобус с пассажирами
ДТП случилось прямо на остановке. Происшествия
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
24 октября 2025, 18:12
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
ДТП произошло в Красноглинском районе города. Происшествия
В Шигонском районе произошло касательное столкновение двух автомобилей Газель
23 октября 2025, 20:52
В Шигонском районе произошло столкновение двух автомобилей Газель
К счастью в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Происшествия
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
