В Самаре волонтеры спасли щенка, который провалился в канализационный люк

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В Самаре около ТЦ «Мега» волонтеры спасли щенка, который провалился в канализационный люк. Животное обнаружила местная жительница, услышав его жалобный скулёж.

Колодец находился под большим количеством снега. Сколько кутенок просидел в засаде - неизвестно. Бригада спасателей оперативно приехала на вызов и достала несчастное животное.



Щенок отделался лишь испугом и сейчас находится на передержке. Жители Красноглининского района надеятся как можно скорее найти зверьку любящую семью, пишет Самара-КП.