В Самаре военнослужащие Росгвардии вернули родителями потерявшегося ребенка

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В ночное время военнослужащие, несущие службу на контрольно-пропускном пункте Управления Росгвардии по Самарской области, заметили на прилегающей территории ребенка без сопровождения взрослых.

Стражи правопорядка поинтересовались у мальчика, как он здесь оказался и где его родители. Подросток сообщил, что потерялся. Росгвардейцы выяснили, что 13-летний ребенок живет на другом конце города, сотового телефона у него при себе не было. Объяснить, как он оказался в центре Самары на набережной, мальчик не смог, так как был испуган и очень замерз.

Военнослужащие Росгвардии завели школьника в помещение, напоили горячим чаем, отогрели. Через некоторое время, успокоившись, он вспомнил телефон родителей. Росгвардейцы незамедлительно связались с ними и передали им ребенка после того, как они прибыли. Родители мальчика выразили стражам правопорядка слова огромной благодарности.