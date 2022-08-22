В Самаре водитель врезался в стоящую машину, а та сбила женщину

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21 августа на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 15:20 в Советском районе Самары. Водитель 1989 года рождения, управляя бордовым автомобилем «Лада 219010», напротив д. №106 по ул. Гагарина совершил наезд на припаркованный справа по ходу своего движения серебристо-коричневый автомобиль «Lada Granta» (водитель отсутствовал), который отбросило вперед, где произошел наезд на женщину-пешехода 1980 года рождения, которая находилась на проезжей части. Женщине-пешеходу назначено амбулаторное лечение. По результатам медицинского освидетельствования установлен факт алкогольного опьянения водителя автомобиля «Лада 219010».