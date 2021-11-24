В Самаре водитель врезался в дерево, пострадали двое

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23 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 1:30 в Куйбышевском районе Самары. Мужчина 1985 года рождения, стаж вождения которого составляет 2 года, двигался на автомобиле «ВАЗ-2114» по ул. Центральной. Напротив д. № 8 по ул. Центральной водитель допустил съезд с дороги на левую обочину, с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля: мужчина 1980 и женщина 1985 года рождения.

Их доставили в медицинское учреждение, где им было назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.