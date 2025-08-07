Я нашел ошибку
Главные новости:
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
Самарских пенсионеров обучают кибербезопасности
Самарских пенсионеров обучают кибербезопасности
В День физкультурника в Самаре пройдет фестиваль единоборств «Выбор сильных»
В День физкультурника в Самаре пройдет фестиваль единоборств «Выбор сильных»
Школы Самары смогут присоединиться к акции «Дети вместо цветов»
Школы Самары смогут присоединиться к акции «Дети вместо цветов»
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна
россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
К 1 сентября планируют разработать типовые букеты по единой цене
К 1 сентября планируют разработать типовые букеты по единой цене
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.19
0.14
EUR 93.01
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста

7 августа 2025 11:29
132
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста

6 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек. 

В Советском районе Самары в 12:42 21-летний водитель Volkswagen Caddy, осуществляя движение по улице Антонова-Овсеенко,  со стороны улицы Запорожская, (в нарушении требования 1.3 ПДД РФ), при осуществлении левого поворота на прилегающую территорию, в районе дома № 83 по улице Антонова-Овсеенко, допустил наезд на 16-летнего водителя велосипеда STERN, который двигался в прямом направлении со стороны улицы Советской Армии. Велосипедист доставлен в медицинское учреждение. Ему рекомендовано  амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Волжском районе автомобиль врезался в бетонный забор
07 августа 2025, 11:54
В Волжском районе автомобиль врезался в бетонный забор
Пассажир автомобиля - 35-летний мужчина госпитализирован. Происшествия
84
В Самаре иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус
06 августа 2025, 12:50
В Самаре иномарка на скорости въехала в попутный пассажирский автобус
Водитель иномарки госпитализирован. Происшествия
272
В Октябрьске водитель сбил 60-летнюю женщину
06 августа 2025, 10:46
В Октябрьске водитель сбил 60-летнюю женщину
Пешеходу врачами рекомендовано амбулаторное лечение. Происшествия
334
В центре внимания
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
1
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
25
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
178
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
347
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
421
Весь список