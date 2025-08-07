В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста

132

6 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Советском районе Самары в 12:42 21-летний водитель Volkswagen Caddy, осуществляя движение по улице Антонова-Овсеенко, со стороны улицы Запорожская, (в нарушении требования 1.3 ПДД РФ), при осуществлении левого поворота на прилегающую территорию, в районе дома № 83 по улице Антонова-Овсеенко, допустил наезд на 16-летнего водителя велосипеда STERN, который двигался в прямом направлении со стороны улицы Советской Армии. Велосипедист доставлен в медицинское учреждение. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.