В Самаре легковушка врезалась в трактор

Еще одно из дорожно-транспортных происшествий 11 января произошло в Красноглинском районе Самары. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 07:45 час. 47-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, двигался по Волжскому шоссе со стороны улицы Демократической в направлении улицы Сергея Лазо. В пути следования, возле дома №5, при перестроении допустил столкновение с сельскохозяйственным трактором, под управлением 61-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. Водитель трактора госпитализирован.