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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину

19 февраля 2025 12:10
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В Самаре водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину

Вчера вечером в Самаре на улице Антонова-Овсеенко насмерть сбили пешехода. Последствия происшествия сняли на видео очевидцы. Пострадавшая после ДТП осталась лежать под автомобилем.

Как сообщили сотрудники ГУ МВД России по Самарской области, из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 40-летний мужчина, управляя автомобилем Audi Q7, двигался по улице Антонова-Овсеенко со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Карбышева. В пути следования, напротив дома №55, допустил наезд на 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном для перехода месте, пишет Обоз.инфо.

Фото облМВД

Теги: ДТП

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