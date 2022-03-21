В Самаре во время заправки на АЗС вспыхнул автомобиль

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В соцсетях пользователи активно обсуждают ЧП, которое произошло на одной из АЗС в Самаре. Судя по комментариям, речь идет о заправке в районе ТЦ «Самолет».

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как стандартная процедура наполнения бака горючим превратилась в экшн, достойный лучших блокбастеров. В какой-то момент сама машина и окружающее ее пространство оказались охвачены пламенем.

Впрочем, владелец авто и сотрудник станции оказались не робкого десятка. Совместными усилиями им удалось предотвратить распространение пламени и худших последствий. Заправщик прервал подачу топлива в машину, а водитель воспользовался находящимся рядом огнетушителем. В итоге огонь был усмирён. О причиненном в результате ЧП ущербе, равно как и о причинах, не известно.

Действия участников инцидента вызвали одобрительные отклики пользователей. В комментариях люди отметили холоднокровие и оперативность, с которой были предприняты меры по устранению пожара. Также в комментариях активно обсуждались возможные причины возгорания. Большинство склонялось к мнению, что виной всему разряд статического электричества, пишет ГТРК Самара.