В Самаре вечером 11 октября ветер повалил несколько деревьев

В субботу, 11 октября, в Самаре зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев и крупных веток из-за шквалистого ветра. Видеоматериалы с последствиями непогоды активно публиковались местными жителями в социальных сетях.

На улице Авроры в районе дома №40 поваленное дерево повредило линии электропередач и конструкции торговых объектов. Находившийся в непосредственной близости припаркованный автомобиль избежал серьёзных повреждений. Дополнительные инциденты зарегистрированы на Ново-Садовой улице у дома №30 и на улице Молодёжной у дома №13, где упавшие ветки и деревья заблокировали проезжую часть.

Согласно прогнозу Приволжского управления по гидрометеорологии, усиление ветра ожидается в течение дня 12 октября. Метеорологи рекомендуют горожанам проявлять повышенную бдительность и избегать приближения к старым деревьям и ненадёжным конструкциям, пишет Самара-МК.