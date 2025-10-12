Я нашел ошибку
Команда из игроков 2010 года рождения, в этом году дебютировала в розыгрыше Юношеской футбольной лиги.
Команда Академии футбола «Крылья Советов»-2010 - бронзовый призер «ЮФЛ-Приволжье-3»
Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и вернуться домой безопасно.
МЧС СО: грибной сезон в разгаре - правила тихой охоты
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из разных стран мира в категориях юниоры, взрослые, ветераны, пара-армрестлеры.
Ксения Гуляева и Илона Семенова из Самарской области - призеры чемпионата и первенства мира по армрестлингу
Под Самарой 52-летний водитель Renault Logan погиб в ДТП с грузовиком
В Самаре вечером 11 октября ветер повалил несколько деревьев
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей
В Самаре вечером 11 октября ветер повалил несколько деревьев

12 октября 2025 13:50
153
В Самаре вечером 11 октября ветер повалил несколько деревьев

В субботу, 11 октября, в Самаре зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев и крупных веток из-за шквалистого ветра. Видеоматериалы с последствиями непогоды активно публиковались местными жителями в социальных сетях.

На улице Авроры в районе дома №40 поваленное дерево повредило линии электропередач и конструкции торговых объектов. Находившийся в непосредственной близости припаркованный автомобиль избежал серьёзных повреждений. Дополнительные инциденты зарегистрированы на Ново-Садовой улице у дома №30 и на улице Молодёжной у дома №13, где упавшие ветки и деревья заблокировали проезжую часть.

Согласно прогнозу Приволжского управления по гидрометеорологии, усиление ветра ожидается в течение дня 12 октября. Метеорологи рекомендуют горожанам проявлять повышенную бдительность и избегать приближения к старым деревьям и ненадёжным конструкциям, пишет Самара-МК.

