В Самаре вазовская легковушка сбила пешехода

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10 июня на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек, 2 - скончались.

Одно из ДТП произошло в Советском районе Самары. В 10:55 час. 46-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21099, двигался по ул. Победы со стороны ул. Средне-Садовая в направлении ул. Ново-Вокзальная. В пути следования, в районе дома № 89, допустил наезд на пешехода 1945 г.р., переходившего проезжую часть ул. Победы по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора. Пешеходу назначено стационарное лечение.