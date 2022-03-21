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В Самаре вандалы выбросили из окон иконы

21 марта 2022 09:28
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В Самаре вандалы выбросили из окон иконы

Читатели tvsamara.ru прислали в редакцию снимки с запечатлённым актом вандализма.  В кадре на снегу разбросаны десятки икон. Неблагочестивое отношение к ликами замечено в одном из дворов Красноглинского района Самары на улице Сергея Лазо.

Судя по фото, не пощадили лики Христа, Божьей Матери и Николая Чудотворца.

Что послужило причиной такого отношения к образам - неизвестно. Возможно, иконы выкинули, будучи в гневе. 

Вообще же, все старинные или старые иконы, календари, наклейки, книги и брошюры с церковной тематикой правильнее всего отнести в храм.

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