В Самаре вандалы выбросили из окон иконы

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Читатели tvsamara.ru прислали в редакцию снимки с запечатлённым актом вандализма. В кадре на снегу разбросаны десятки икон. Неблагочестивое отношение к ликами замечено в одном из дворов Красноглинского района Самары на улице Сергея Лазо.

Судя по фото, не пощадили лики Христа, Божьей Матери и Николая Чудотворца.

Что послужило причиной такого отношения к образам - неизвестно. Возможно, иконы выкинули, будучи в гневе.

Вообще же, все старинные или старые иконы, календари, наклейки, книги и брошюры с церковной тематикой правильнее всего отнести в храм.