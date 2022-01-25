В Самаре в ванне чуть не утонул младенец

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В Самаре четырехмесячный малыш плавал в ванне в специальном круге. Мама отвлеклась, а он выскользнул из удерживающего надувного устройства и скрылся под водой.

Это произошло в начале 2022 года, на новогодних праздниках. Малыша быстро доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой. Врачи зафиксировали у него угнетение сознания на уровне комы с нарушением дыхания.

«Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь - искусственная вентиляция легких, ввод нейропротекторов. Переживали за его состояние все, надеялись на лучшее», - рассказала врач-анестезиолог реаниматолог Екатерина Банарь.

К счастью, малыш вышел из комы без каких-либо последствий. Его перевели в отделение неврологии для дальнейшего лечения и реабилитации. И как сообщили в больнице, 24 января 2022 года маленького пациента выписали, пишет ГТРК Самара.