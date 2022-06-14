В Самаре в ТЦ «Гудок» произошла массовая драка

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Кадры рукопашного боя появились в социальных сетях.

Выясняли отношения самарцы в коридоре торгового центра. По предварительной информации, в драке участвовали более 10 человек. В ход пошли не только удары руками, но и ногами. Сумки, ботинки, купленные товары: личные вещи разлетелись по залу. Разнимать драчунов прибежали охранники, но потасовка не прекратилась. За всей этой картиной наблюдали посетители торгового центра.

«В честь чего это веселье?» – интересовались пользователи социальных сетей.

В ГУ МВД по Самарской области редакции tvsamara.ru сообщили, что по случаю драки в ведомство обратился житель Безенчука. В данный момент проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.

Скрин Видео: Телеграм / Убежище Самара