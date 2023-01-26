В Самаре в трамвае № 22 подрались кондуктор и пассажир

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Жесткий кулачный бой устроили в салоне трамвая №22 пассажир и кондуктор. Видео конфликта сняли на телефон пассажиры и разместили в социальных сетях.

Что стало причиной скандала - неясно. Отказался ли мужчина отказался платить за проезд, знакомый ли это женщины - остается гадать. Сотрудница оскорбляла сидящего оппонента, при этом не стеснялась в выражениях, и била его руками. Находившиеся на соседних местах граждане не рискнули разнять взбунтовавшуюся женщину, а поспешили занять безопасное расстояние.

Не выдержав побоев, мужчина опрокинул кондуктора на противоположное сидение и сам начал драться.

Под видео появилось огромное количество комментариев. Жители недоумевали. Многие предположили, что работник вышла в рейс в нетрезвом виде.

Позже под постом появился официальный комментарий о том, что кондуктор с маршрута снят и будет уволен, пишет ГТРК Самара.

Драка длилась недолго. Неугодный пассажир занял свое место, а женщина вернулась к прямым обязанностям.