В Самаре в один день сбили двоих детей-пешеходов

20 сентября 2025 12:48
В Самаре в один день сбили двоих детей-пешеходов

19 сентября на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых  один человек погиб, еще шесть пострадали. 

В Кировском районе Самары в 15:42 водитель Lada Granta - 24-летняя женщина,  осуществляя движение по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Ташкентская, напротив дома 410 «Б» по проспекту Карла Маркса, совершила наезд на 10-летнего  пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном для перехода месте, без сопровождения взрослых. Мальчик доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано стационарное лечение.

Еще одно ДТП произошло на территории Красноглинского района Самары. В 17:00 водитель автомобиля Ford Fusion - 77-летняя женщина, осуществляя движение по улице  Крайней со стороны Красноглинского шоссе в направлении улицы Донской, напротив дома 46 квартала № 3 п. Мехзавод, совершила наезд на 14-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, без сопровождения взрослых. Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

