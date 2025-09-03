В Самаре в ДТП в Куйбышевском районе пострадали два человека

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.59
0.16
EUR 93.84
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре в ДТП в Куйбышевском районе пострадали два человека

3 сентября 2025 13:58
219
В Самаре в ДТП в Куйбышевском районе пострадали два человека

2 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в 13:01 в Куйбышевском районе города Самары. 32-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta двигался по Уральскому шоссе в направлении ул. Новосельская. В пути следования, возле дома № 74, по Уральскому шоссе, в нарушении требований п. 9.10 ПДД РФ, допустила столкновение с автомобилем Nissan X-Trail, под управлением 45-летней женщины, которая двигалась в попутном направлении. После чего автомобиль Nissan X-Trail, отбросило на движущееся во встречном направлении транспортное средство Lada Vesta, под управлением 64-летнего водителя. Водитель и 61-летний пассажир последнего упомянутого автомобиля госпитализированы.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
02 сентября 2025, 13:10
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
Несовершеннолетний госпитализирован. Происшествия
328
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
02 сентября 2025, 11:45
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Серьезную обеспокоенность вызывают инциденты, когда нарушения водителей приводят к происшествиям с пассажирскими поездами. Транспорт
312
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
01 сентября 2025, 14:53
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд. Происшествия
547
В центре внимания
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
123
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
200
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
244
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
246
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня
228
Весь список