В Самаре в ДТП в Куйбышевском районе пострадали два человека

219

2 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:01 в Куйбышевском районе города Самары. 32-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta двигался по Уральскому шоссе в направлении ул. Новосельская. В пути следования, возле дома № 74, по Уральскому шоссе, в нарушении требований п. 9.10 ПДД РФ, допустила столкновение с автомобилем Nissan X-Trail, под управлением 45-летней женщины, которая двигалась в попутном направлении. После чего автомобиль Nissan X-Trail, отбросило на движущееся во встречном направлении транспортное средство Lada Vesta, под управлением 64-летнего водителя. Водитель и 61-летний пассажир последнего упомянутого автомобиля госпитализированы.