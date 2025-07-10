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В Самаре в ДТП с электровелосипедом пострадал мужчина

10 июля 2025 13:33
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В Самаре в ДТП с электровелосипедом пострадал мужчина

9 июля на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь человек, двое - погибло. 

Одно из ДТП произошло в Самарском районе. В 18:12 48-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, двигалась по улице Венцека со стороны улицы Молодогвардейской с левым поворотом на улицу Чапаевскую. В пути следования, возле дома №53, допустила столкновение с электровелосипедом Shengmilo, под управлением 51-летнего мужчины, движущимся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. Водитель электровелосипеда госпитализирован.

Теги: ДТП

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