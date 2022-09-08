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В Самаре в ДТП пострадали водитель, мальчик и пассажирка

8 сентября 2022 13:53
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В Самаре в ДТП пострадали водитель, мальчик и пассажирка

7 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с 6 пострадавшими. Одно из ДТП произошло в 21:40 в Октябрьском районе г. Самара.

49-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Datsun», двигался по ул. Кольцевая в направлении ул. Потапова. В пути следования, в нарушении п. 13.9 ПДД РФ, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Kia Rio» под управлением 43-летнего водителя, двигающемуся по главной дороге, и допустил столкновение с ним.

После удара автомобиль «Kia Rio» совершил наезд на забор жилого дома. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель автомобиля «Kia Rio» и два пассажира автомобиля «Datsun» - 9-летний мальчик и 34-летняя женщина. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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