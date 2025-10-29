Я нашел ошибку
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»
Снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
В Тольятти снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самаре в ДТП пострадали мужчина и пожилая женщина

29 октября 2025 09:27

29 октября 2025 09:27
116
В Самаре в ДТП пострадали мужчина и пожилая женщина

28 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 13 человек. 

Одно из ДТП произошло в 12:30 час. в Октябрьском районе города Самары. 53-летний водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, следовал по ул. Тихвинская, с левым поворотом на ул. Советской Армии, в направлении ул. Ново – Садовая. В пути следования, напротив д. № 208 по ул. Ново- Садовая, нарушив требования п. 13.9 ПДД РФ, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, под управлением 42-летнего водителя, который двигался по ул. Советской Армии в направлении Московского шоссе, в прямом направлении. 76-летняя женщина-пассажир иномарки и водитель отечественного автомобиля госпитализированы.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

В один день пешеходов сбили в Самаре и Отрадном
28 октября 2025, 10:28
В один день пешеходов сбили в Самаре и Отрадном
27 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.  Происшествия
302
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
27 октября 2025, 13:36
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
ДТП произошло в субботу, 25 октября 2025 года, на перекрестке пр. Кирова и ул. Свободы. Происшествия
354
В Красноярском района автомобилистка врезалась в ограждение, пострадали двое
27 октября 2025, 11:57
В Красноярском района автомобилистка врезалась в ограждение, пострадали двое
34-летний мужчина и 37-летняя женщина доставлены в медицинское учреждение, где им оказана разовая помощь. Происшествия
382
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
327
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
946
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
341
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
303
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
579
Весь список