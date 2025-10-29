В Самаре в ДТП пострадали мужчина и пожилая женщина

116

28 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:30 час. в Октябрьском районе города Самары. 53-летний водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, следовал по ул. Тихвинская, с левым поворотом на ул. Советской Армии, в направлении ул. Ново – Садовая. В пути следования, напротив д. № 208 по ул. Ново- Садовая, нарушив требования п. 13.9 ПДД РФ, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, под управлением 42-летнего водителя, который двигался по ул. Советской Армии в направлении Московского шоссе, в прямом направлении. 76-летняя женщина-пассажир иномарки и водитель отечественного автомобиля госпитализированы.