В Самаре в ДТП пострадали двое

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28 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 19:40 час., 66-летний мужчина (водительский стаж 26 лет), управляя автомобилем Skoda Rapid, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Дальняя и Арена 2018, не уступил дорогу и совершил столкновение с а/м Toyota Land Cruiser Prado 150 под управлением водителя 1970 года рождения (стаж управления ТС 31 год), который двигался по главной дороге. После аварии водитель Skoda Rapid госпитализирован, его 45-летнему пассажиру рекомендовано амбулаторное лечение.