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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре в ДТП пострадали две девочки

2 сентября 2023 12:58
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В Самаре в ДТП пострадали две девочки

1 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 08:45 час. 35-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, в районе дома № 57  по ул. Мира не справился с рулевым управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием. С места ДТП госпитализирована 6-летняя девочка-пассажир. Ее 4-летней сестре медиками оказана разовая медицинская помощь. В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ.

Теги: ДТП

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