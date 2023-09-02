В Самаре в ДТП пострадали две девочки

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1 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 08:45 час. 35-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, в районе дома № 57 по ул. Мира не справился с рулевым управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием. С места ДТП госпитализирована 6-летняя девочка-пассажир. Ее 4-летней сестре медиками оказана разовая медицинская помощь. В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ.