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В Самаре в ДТП пострадали два водителя

21 февраля 2021 11:55
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В Самаре в ДТП пострадали два водителя

20 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в Красноглинском районе Самары в 01:45. Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», напротив д. 45 по ул. Мира, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу другому автомобилю «Лада Приора» под управлением водителя 1991 года рождения, который двигался по ул. Мира в направлении Северного шоссе. В результате ДТП телесные повреждения получили водители обоих транспортных средств: мужчина 1990 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение, а водитель 1991 года рождения самостоятельно обратился за медицинской помощью, ему назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.

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