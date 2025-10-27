Я нашел ошибку
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре в ДТП пострадала шестилетняя девочка

27 октября 2025 11:30
131
26 октября на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, в том числе один несовершеннолетний. 

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Железнодорожном районе Самары. В 16:20 час. 52-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Almera, двигался по улице Гагарина со стороны улицы Авроры в направлении улицы Митирева. В пути следования, на регулируемом перекрестке возле дома №51, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Chery, под управлением 39-летней женщины, движущимся во встречном направлении по улице Гагарина. Пассажиру Chery – 6-летней девочке оказана разовая медицинская помощь.

Теги: ДТП

