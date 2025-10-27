В Самаре в ДТП пострадала шестилетняя девочка

131

26 октября на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Железнодорожном районе Самары. В 16:20 час. 52-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Almera, двигался по улице Гагарина со стороны улицы Авроры в направлении улицы Митирева. В пути следования, на регулируемом перекрестке возле дома №51, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Chery, под управлением 39-летней женщины, движущимся во встречном направлении по улице Гагарина. Пассажиру Chery – 6-летней девочке оказана разовая медицинская помощь.