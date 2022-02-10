В Самаре в ДТП пострадала девушка-пешеход

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9 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло в 14:00 в Октябрьском районе областного центра. Водитель 1972 года рождения (за прошлый год к административной ответственности привлекался 2 раза), управляя автомобилем «Skoda Octavia», двигался по ул. Мяги. При повороте на ул. Гагарина в направлении ул. Тухачевского 49-летний водитель не уступил дорогу девушке-пешеходу 2002 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка-пешеход, ей назначено амбулаторное лечение.