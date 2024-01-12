В Самаре в ДТП пострадала девочка-подросток

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11 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. В 16-40 час., 38-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21104 двигался по ул. Заводская. В пути следования возле дома № 2А совершил столкновение с автомобилем Lada Largus, под управлением 60-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места ДТП с телесными повреждениями в медицинское учреждение доставлена 14-летняя пассажир ВАЗ 21104.