В Самаре в ДТП пострадала девочка-пешеход

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25 марта на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено

Одно из ДТП произошло в Советском районе Самары в 07:50. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen Polo», следовал по улице Карбышева. Напротив дома 24 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном месте, без сопровождения взрослых. В результате ДТП девочка-пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в медицинское учреждение.