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В Самаре в ДТП пострадала 26-летняя девушка-пассажир автомашины Škoda Rapid

16 августа 2024 11:09
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В Самаре в ДТП пострадала 26-летняя девушка-пассажир автомашины Škoda

15 августа на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 08:48 час. в Октябрьском районе Самары. 48-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lexus RX, двигался по Московскому шоссе в направлении ул. Революционная. В пути следования в районе д. 26 «д», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Škoda Rapid под управлением 29-летнего водителя. С места происшествия в медучреждение доставлена 26-летняя девушка-пассажир автомашины Škoda Rapid.

Теги: ДТП

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