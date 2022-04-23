В Самаре в ДТП на Победе пострадал водитель

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22 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили различные травмы.

Одно из ДТП произошло в Самаре. 59-летний водитель (к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 4 раза), управляя автомобилем ГАЗ 278864, напротив дома № 69 по ул. Победы, при выполнении маневра поворота налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с а\м ВАЗ 217030 под управлением водителя 1973 года рождения (к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 4 раза), который двигался с превышением допустимой скорости со встречного направления прямо. Водитель легкового автомобиля госпитализирован в лечебное учреждение.