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В Самаре утром 10 октября автомобиль влетел в стелу АЗС

10 октября 2022 10:30
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В Самаре утром 10 октября автомобиль влетел в стелу АЗС

Утро понедельника в Самаре началось с курьёзного ДТП. Автомобиль влетел в табло, расположенное поблизости автозаправки. Кадры с места событий очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Авария произошла в 7 утра в понедельник, 10 октября. На пересечении улиц Дыбенко и Авроры водитель серого автомобиля не справился с управлением и на скорости влетел в стелу АЗС. Судя по кадрам с места происшествия, машина серьезно пострадала. У нее сильно смяло всю переднюю часть. Табло автозаправки при этом твердо стоит на месте, у него помята только нижняя часть. Пострадал ли водитель и были ли внутри автомобиля пассажиры, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет ГТРК Самара. 

Фото: t.me/samaradtp

Теги: ДТП

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