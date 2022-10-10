В Самаре утром 10 октября автомобиль влетел в стелу АЗС

163

Утро понедельника в Самаре началось с курьёзного ДТП. Автомобиль влетел в табло, расположенное поблизости автозаправки. Кадры с места событий очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Авария произошла в 7 утра в понедельник, 10 октября. На пересечении улиц Дыбенко и Авроры водитель серого автомобиля не справился с управлением и на скорости влетел в стелу АЗС. Судя по кадрам с места происшествия, машина серьезно пострадала. У нее сильно смяло всю переднюю часть. Табло автозаправки при этом твердо стоит на месте, у него помята только нижняя часть. Пострадал ли водитель и были ли внутри автомобиля пассажиры, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/samaradtp