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В Самаре устроившего стрельбу на АЗС будут судить

2 февраля 2023 11:01
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В Самаре устроившего стрельбу на АЗС будут судить

В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя 1994 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, произвел несколько беспорядочных выстрелов из травматического пистолета на территории автозаправочной станции, расположенной на ул. Гастелло, в том числе, в сторону прохожих. Услышав звуки выстрелов, работники АЗС нажали кнопку вызова сотрудников частной охранной организации. После стрельбы злоумышленник зашел в помещение станции и, направив пистолет в сторону кассира, высказал в ее адрес угрозы убийством.

В это же время на адрес прибыли сотрудники частной охранной организации, один из которых, желая пресечь противоправные действия мужчины, попытался выбить из его рук пистолет, но в ходе потасовки оппонент выстрелил мужчине в лицо, ранив его, после чего выбежал из помещения и скрылся с места происшествия на своем автомобиле «BMW». О произошедшем сообщили в полицию. Ориентировка с приметами автомобиля была направлена наружным службам полиции. Ближайший экипаж ДПС, получивший ориентировку, выдвинулся к АЗС.

Двигаясь по Московскому шоссе, водитель не справился с управлением и осуществил выезд на обочину и столкновение с деревом возле дома на ул. Гастелло. После дорожно-транспортного происшествия мужчина попытался скрыться, но был задержан прибывшими сотрудниками дорожно-патрульной службы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался.

Транспортное средство Госавтоинспекторы поместили на специализированную стоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – травматический пистолет, на который, как выяснилось в ходе расследования, у мужчины не было соответствующего разрешения, а также гильзы, патроны и записи с камер видеонаблюдения.

В ходе расследования уголовного дела следователем назначалась судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой установлено, что пострадавший работник охранной организации получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

 Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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