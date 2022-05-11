В Самаре упавшее дерево полностью перекрыло дорогу на Николая Панова

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Во вторник, 10 мая, некоторым самарцам пришлось искать другой маршрут, чтобы добраться до конечной точки назначения. Проезд полностью перекрыло упавшее дерево.

По словам очевидцев, ЧП произошло на улице Николая Панова, на пересечении с Ново-Садовой. К счастью, никто не пострадал, мощный ствол дерева не задел ни единой машины. Рядом с местом происшествия лежат ветки.

Очевидно, что инцидент произошел в результате сильного порыва ветра, пишет ГТРК Самара. Напомним, что в среду, 11 мая, синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень погодной опасности в Самарской области. Метеорологи предупредили жителей об усилении юго-западного ватера, его порывы будут достигать 15-20 м/с. По шкале Бофорта, скорость ветра от 20,8 м/с считается штормовым и оценивается в 9 баллов.

Тем временем самарцев предупредили, что ждать улучшение погоды - не стоит, на грядущей неделе обрушатся проливные дожди.

Фото: vk.com/dtp_163\ Наталья Алещенкова