В Самаре упавшее дерево полностью перекрыло дорогу на Николая Панова

Во вторник, 10 мая, некоторым самарцам пришлось искать другой маршрут, чтобы добраться до конечной точки назначения. Проезд полностью перекрыло упавшее дерево.
По словам очевидцев, ЧП произошло на улице Николая Панова, на пересечении с Ново-Садовой. К счастью, никто не пострадал, мощный ствол дерева не задел ни единой машины. Рядом с местом происшествия лежат ветки.
Очевидно, что инцидент произошел в результате сильного порыва ветра, пишет ГТРК Самара. Напомним, что в среду, 11 мая, синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень погодной опасности в Самарской области. Метеорологи предупредили жителей об усилении юго-западного ватера, его порывы будут достигать 15-20 м/с. По шкале Бофорта, скорость ветра от 20,8 м/с считается штормовым и оценивается в 9 баллов.
Тем временем самарцев предупредили, что ждать улучшение погоды - не стоит, на грядущей неделе обрушатся проливные дожди.
Фото: vk.com/dtp_163\ Наталья Алещенкова