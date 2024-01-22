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В Самаре УАЗ поехал на красный свет и врезался в другую машину

22 января 2024 12:00
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В Самаре УАЗ поехал на красный свет и врезался в другую машину

21 января на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека. Задержано 6 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло в 01:21 час. в Самаре. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 41-летний водитель, находясь за рулем а/м УАЗ 390995-014, следовал по улице Демократическая в направлении Волжского шоссе. В пути следования, напротив дома № 75 осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновения с а/м Lada Kalina, под управлением 22-летнего мужчины. Водителю УАЗа назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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