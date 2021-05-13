В Самаре тушили пожар в Кубатуре

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В 14:58 в среду, 12 мая, произошел пожар на территории торгового центра "Кубатура", располагающегося на улице Красноармейская, 1. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К тушению привлекались 65 человек и 21 ед. техники, в том числе от МЧС России 52 человека и 14 ед. техники. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений автоматически были направлены по повышенному рангу вызова - Пожар №2. Установлено, что в отдельно стоящем здании горел трансформатор.

Возгорание удалось локализовать в 15:25 на площади 10 кв. м. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал, сообщает ГТРК Самара.