При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация.
На Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла
В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.
До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
Город в Чечне стал самым молодым в России
В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов
В Самарской области прошел традиционный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей

10 августа 2025 13:58
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей

В Ленинском районе Самары произошел серьезный пожар на ул. Рабочей. В многоквартирном доме горели вещи на балконе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о возгорании поступило в 00:34 10 августа. На улице Рабочей, 69, произошел пожар на балконе. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место происшествие и приступили к тушению пожара, - отметили в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар ликвидировали в 00:46. К тушению привлекли 21 сотрудника ведомства и 6 единиц спецтехники, пишет Самара-КП.

 

