В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей

В Ленинском районе Самары произошел серьезный пожар на ул. Рабочей. В многоквартирном доме горели вещи на балконе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о возгорании поступило в 00:34 10 августа. На улице Рабочей, 69, произошел пожар на балконе. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место происшествие и приступили к тушению пожара, - отметили в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар ликвидировали в 00:46. К тушению привлекли 21 сотрудника ведомства и 6 единиц спецтехники, пишет Самара-КП.