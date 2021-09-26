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В Самаре тушили крупный пожар у ТЦ "Амбар"

26 сентября 2021 11:05
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В Самаре тушили крупный пожар у ТЦ Амбар

В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Куйбышевском районе Самары произошел крупный пожар. Пламя вспыхнуло около торгового центра «Амбар» на Южном шоссе. 

В ГУ МЧС России по Самарской области 63.RU сообщили, что горели торговые павильоны, расположенные у входа в торговый центр.

— Информация о происшествии поступила в 00:47. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу вызова «1-БИС». Всего прибыло 14 расчетов. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Потушить его удалось в 02:40, — рассказали в ГУ МЧС.

Два торговых павильона уничтожены полностью. Еще один — сильно поврежден. Установить, что стало причиной происшествия, предстоит специалистам.

Теги: пожар

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