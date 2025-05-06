В Самаре тушили крупный пожар на Заводском шоссе

146

В самарском регионе в понедельник, 5 мая 2025 года, тушили крупный пожар на Заводском шоссе, 5 Б, лит. Д. На пожарный пульт сообщение о возгорании поступило в 13:13. Огнем было объято большое количество деревянных поддонов, расположенных на открытой территории. Общая площадь пожара составляла порядка ста пятидесяти квадратных метров. К тушению было привлечено тридцать девять человек на десяти единицах специальной техники. О ликвидации пожара сообщили в 14:46. В причинах возгорания разбираются специальные дознаватели, пишет СитиТраффик.