Главные новости:
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
Самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
В Самаре трех сотрудников ГИБДД подозревают в торговле правами

24 октября 2025 17:54
225
В Самаре трех сотрудников ГИБДД подозревают в торговле правами

В Самаре задержаны трое человек, причастных к незаконной выдаче водительских удостоверений иностранным гражданам. Обвинения в получении взяток в крупном размере предъявлены заместителю начальника отдела – начальнику экзаменационного отделения ГИБДД Вячеславу Фролову, старшему инспектору Руфие Шайдулловой и её мужу Румилю Шайдуллову.

Согласно версии следствия, в 2024 году обвиняемые получили от иностранных граждан более 900 тысяч рублей за замену национальных водительских удостоверений на российские. Денежные средства передавались как в Самаре, так и в Москве. В результате российские права были выданы без прохождения установленных процедур и проверок.

По решению суда все фигуранты дела содержатся под стражей. Расследование продолжается, пишет Самара-МК. 

