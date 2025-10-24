В Самаре трех сотрудников ГИБДД подозревают в торговле правами

225

В Самаре задержаны трое человек, причастных к незаконной выдаче водительских удостоверений иностранным гражданам. Обвинения в получении взяток в крупном размере предъявлены заместителю начальника отдела – начальнику экзаменационного отделения ГИБДД Вячеславу Фролову, старшему инспектору Руфие Шайдулловой и её мужу Румилю Шайдуллову.

Согласно версии следствия, в 2024 году обвиняемые получили от иностранных граждан более 900 тысяч рублей за замену национальных водительских удостоверений на российские. Денежные средства передавались как в Самаре, так и в Москве. В результате российские права были выданы без прохождения установленных процедур и проверок.

По решению суда все фигуранты дела содержатся под стражей. Расследование продолжается, пишет Самара-МК.