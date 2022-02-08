В Самаре суд рассматривает дело о загрязнении воздуха в микрорайоне Волгарь

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К судебным слушаниям по иску инициативной группы жителей самарского микрорайона Волгарь к надзорным органам намерены привлечь представителей ФГБУ "Приволжское УГМС". Это стало известно в ходе предварительного судебного заседания в понедельник, 7 февраля.

Необходимость приглашения в суд специалистов-метеорологов возникла из-за высказанных одной из заинтересованных сторон сомнений в результатах измерений уровня загрязняющих веществ. Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Самары превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе может достигать 150-кратных значений, пишет Волга Ньюс.

В декабре прошлого года жители Волгаря обратились в суд по факту бездействия Росприроднадзора и Роспотребнадзора, пояснив, что некоторое время назад в Волгаре был установлен официальный пост, который курирует государственная организация ФГБУ "Приволжское УГМС". Пост постоянно передает данные о загрязнении атмосферного воздуха в надзорные органы.

По словам истцов, Росприроднадзор и Роспотребнадзор должны сами по каждому превышению заводить дело и устанавливать виновника загрязнений. По факту же надзорные органы на жалобы местных жителей якобы отвечали отписками, что установить виновника не представляется возможным.

На предварительном заседании 7 февраля представители обоих надзорных ведомств выразили несогласие с иском, мотивируя это тем, что их специалисты регулярно проводят плановые и внеплановые проверки на предприятиях - предполагаемых виновниках выбросов и при выявленных нарушениях выносятся соответствующие предписания и постановления о вынесении наказаний.

Установить же конкретного виновника в загрязнении атмосферы Волгаря сероводородом и другими вредными веществами только на основании данных метеопоста, по их словам, не представляется возможным.

Представитель Росприроднадзора пояснила, что действительно в микрорайоне Волгарь сложилась неблагоприятная ситуация с качеством атмосферного воздуха, в связи с чем были проведены проверки на предприятиях, расположенных вблизи от жилого района. По результатам проверок были составлены протоколы о вынесении административного наказания.

Еще одной проблемой Волгаря, по мнению специалистов природохранного ведомства, является размещение жилых домов вблизи многочисленных озер - на подобных почвах из-за масштабной стройки могут происходить подвижки грунтов с высвобождением в атмосферу определенных веществ.