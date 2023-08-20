В Самаре столкнулись ГАЗель и легковушка

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17 августа на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 10:20 час. в Промышленном районе г. Самара. 54-летний водитель, находясь за рулем автомашины Газель, двигался по ул. Вольская. В пути следования, напротив д.71 при левом повороте в направлении ул. Свободы, не уступил дорогу транспортному средству ВАЗ 21065 под управлением 20-летнего водителя, который двигался со встречного направления прямо, и допустил столкновение с ним. С места происшествия госпитализирована 18-летняя пассажирка легкового автомобиля.