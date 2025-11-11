В Самаре сотрудники полиции изъяли более 400 граммов мефедрона

Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.22
EUR 93.93
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре сотрудники полиции изъяли более 400 граммов мефедрона

11 ноября 2025 13:49
131
В Самаре сотрудники полиции изъяли более 400 граммов мефедрона

В конце октября текущего года оперуполномоченные Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области во время оперативно-разыскных мероприятий на одной из улиц областного центра задержали мужчину, который вел себя странно, нервно оглядывался и вызывал подозрение внешним видом.

В кармане задержанного и недалеко от места задержания полицейские обнаружили и изъяли 7 свертков, обмотанных черной изолентой.

В ходе обысков по месту его жительства, в присутствии понятых, сотрудники полиции изъяли электронные весы, упаковочный материал, а также полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, где специалистами установлено, что в свертках и пакете находилось наркотическое средство – мефедрон, общей массой свыше 400 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса безработный мужчина 1989 г.р. вину в совершении противоправного деяния признал, и рассказал, что приобрел наркотик через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по городу Самаре в отношении жителя Волжского района возбуждено 4 уголовных дела по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области стартует операция «Чистое поколение – 2025»
11 ноября 2025, 10:07
В Самарской области стартует операция «Чистое поколение – 2025»
Сотрудники полиции призывают граждан сообщать об известных фактах распространения и потребления  наркотических средств. Общество
193
Самарские полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков весом 2,5 кг
10 ноября 2025, 13:35
Самарские полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков весом 2,5 кг
С целью проверки информации сотрудники полиции прибыли в гаражный массив, расположенный в Красноглинском районе. Криминал
607
В Самарской области полным ходом идет Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
20 октября 2025, 16:58
В Самарской области полным ходом идет Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Так, в Чапаевске и Приволжском районе полицейские рассказали юношам и девушкам о последствиях употребления запрещенных веществ. Общество
579
В центре внимания
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
178
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
202
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
154
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
685
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
576
Весь список