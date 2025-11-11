В Самаре сотрудники полиции изъяли более 400 граммов мефедрона

131

В конце октября текущего года оперуполномоченные Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области во время оперативно-разыскных мероприятий на одной из улиц областного центра задержали мужчину, который вел себя странно, нервно оглядывался и вызывал подозрение внешним видом.

В кармане задержанного и недалеко от места задержания полицейские обнаружили и изъяли 7 свертков, обмотанных черной изолентой.

В ходе обысков по месту его жительства, в присутствии понятых, сотрудники полиции изъяли электронные весы, упаковочный материал, а также полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, где специалистами установлено, что в свертках и пакете находилось наркотическое средство – мефедрон, общей массой свыше 400 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса безработный мужчина 1989 г.р. вину в совершении противоправного деяния признал, и рассказал, что приобрел наркотик через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по городу Самаре в отношении жителя Волжского района возбуждено 4 уголовных дела по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.