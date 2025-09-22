В Самаре сотрудники ОМОН помогли пострадавшему в ДТП ребенку

126

В дневное время дежурный ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области по камерам видеонаблюдения обнаружил дорожно-транспортное происшествие на проспекте Карла Маркса, недалеко от спецподразделения. В результате ДТП пострадал ребенок – он попал под колеса легкового автомобиля. Дежурный незамедлительно вызвал скорую и отправил на место происшествия начальника медицинской части и фельдшера ОМОН для оказания необходимой помощи.

Росгвардейцы осмотрели пострадавшего 10-летнего мальчика – он получил достаточно тяжелые травмы, но находился в сознании, оказали ему доврачебную помощь и контролировали состояние ребенка до прибытия медиков, затем помогли погрузить его на носилки для госпитализации.

Ребенок доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.