В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре сотрудники ОМОН помогли пострадавшему в ДТП ребенку

22 сентября 2025 12:42
126
В Самаре сотрудники ОМОН помогли пострадавшему в ДТП ребенку

В дневное время дежурный ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области по камерам видеонаблюдения обнаружил дорожно-транспортное происшествие на проспекте Карла Маркса, недалеко от спецподразделения. В результате ДТП пострадал ребенок – он попал под колеса легкового автомобиля. Дежурный незамедлительно вызвал скорую и отправил на место происшествия начальника медицинской части и фельдшера ОМОН для оказания необходимой помощи.

Росгвардейцы осмотрели пострадавшего 10-летнего мальчика – он получил достаточно тяжелые травмы, но находился в сознании, оказали ему доврачебную помощь и контролировали состояние ребенка до прибытия медиков, затем помогли погрузить его на носилки для госпитализации.

Ребенок доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теги: ДТП

