В Самаре снесут самовольно построенный четырехэтажный дом

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В Самаре хотят снести самовольную постройку, которая расположена в Кировском районе, на поляне имени Фрунзе, в 11 квартале Пригородного лесничества. Власти ищут подрядчика, который выполнит эти работы. Максимальная цена контракта составляет 350 тысяч рублей.

Необходимо снести четырехэтажный дом площадью почти 500 квадратных метров. Участок, на котором она расположена, имеет назначение «под садоводство», и здесь можно строить дома не выше трех этажей. Постройку признали самовольной по решению суда, пишет Самара-КП.

Дом нужно будет снести за 70 дней, с учетом проведения экспертизы сметной стоимости сноса. Кто выполнит эти работы, определят 14 августа.