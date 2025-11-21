В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

124

В самарской школе №176 на ул. Запорожской, 24 ввели карантин из-за вспышки пневмонии, сообщили Волга Ньюс родители одного из учащихся.

Карантин введен постановлением врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 19 ноября. Ученики 5-11 классов с 21 ноября по 9 декабря переведены на дистанционное обучение.

При этом младшее звено по-прежнему учится очно, а вот организованные на территории школы кружки и секции либо временно приостановили работу, либо перенесли занятия в другие школы.