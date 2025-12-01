В Самаре семье 5-летней девочки, пострадавшей на детской площадке, заплатят 50 тысяч рублей

Пятилетняя девочка, играя на детской площадке во дворе одного из домов Октябрьского района Самары, повредила палец правой руки: ребенок катался на карусели, механизм вращения которой оказался незакрепленным.

Прокуратура района по обращению матери ребенка провела проверку и установила, что ответственность за содержание малых архитектурных форм на игровой площадке возложена на МБУ Октябрьского внутригородского района "Перспектива". Сотрудники надзорного органа пришли к выводу, что это учреждение нарушило закон, поскольку не следило должным образом за состоянием вверенного имущества. Игровое оборудование пришло в неисправность - и ребенок получил травму.

В адрес руководителя МБУ было внесено представление, карусель починили.

Прокурор также обратился в суд в интересах пострадавшего ребенка, потребовав взыскать с учреждения компенсацию морального вреда. МБУ обязали заплатить в ползу девочки 50 тыс. рублей, сообщили 1 декабря 2025 года в прокуратуре Самарской области, пишет СитиТраффик.