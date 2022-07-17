Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболел 51 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Погибли все находившиеся на борту, включая пилота — биатлониста Игоря Малиновского.
В МЧС подтвердили гибель пассажиров и пилота разбившегося на Камчатке вертолета
В страшном ДТП в Самарской области погибло три человека
В страшном ДТП в Самарской области погибло три человека
В Самаре осужден мужчина, расплатившийся в магазине чужой банковской картой
В Самаре осужден мужчина, расплатившийся в магазине чужой банковской картой
Самарчанка одолжила золотые серьги мошеннице, которая продала их за 15 тысяч
Самарчанка одолжила золотые серьги мошеннице, которая продала их за 15 тысяч
Аналитик рассказал о «красной линии» рубля
Аналитик рассказал о «красной линии» рубля
В Самаре нашли опасный пляж
В Самаре нашли опасный пляж
В Самаре сбили насмерть подростка рядом с Загородным парком
В Самаре сбили насмерть подростка рядом с Загородным парком
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.26
-0.27
EUR 58.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским
В Самарской филармонии отметили День российской почты и юбилей Самарского почтамта
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре сбили насмерть подростка рядом с Загородным парком

17 июля 2022 12:16
208
В Самаре сбили насмерть подростка рядом с Загородным парком

В субботу, 16 июля, в 17:35 в Самаре насмерть сбили несовершеннолетнего. Все случилось возле Загородного парка.

За рулем «Тигуана» находился двадцатилетний водитель. Он двигался по Ново-Садовой улице, со стороны Академика Павлова по Потапова. В этот момент дорогу перебегал подросток на красный свет регулируемого светофора. К сожалению, юноша погиб.

Капот кроссовера «Тигуана» сильно пострадал. Очевидцы сообщили, что иномарка проехала на зеленый свет, а за рулем находился молодой водитель, который, вероятно, не заметил перебегающего дорогу подростка, пишет ГТРК Самара.

«Скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливается личность погибшего. По факту ДТП проводится процессуальное решение», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. 

Фото: pssso.ru

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В страшном ДТП в Самарской области погибло три человека
17 июля 2022, 13:52
В страшном ДТП в Самарской области погибло три человека
Прокуратура Сергиевского района проводит проверку в связи с аварией. Происшествия
111
В Самаре водитель сбил пешехода, который шел к трамваю
16 июля 2022, 13:45
В Самаре водитель сбил пешехода, который шел к трамваю
 Пешеход госпитализирован в медицинское учреждение. Происшествия
639
В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали двое
16 июля 2022, 13:36
В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали двое
Машина перевернулась в кювет. Происшествия
563
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
192
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
809
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
460
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
738
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
581
Весь список