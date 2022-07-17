В Самаре сбили насмерть подростка рядом с Загородным парком

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В субботу, 16 июля, в 17:35 в Самаре насмерть сбили несовершеннолетнего. Все случилось возле Загородного парка.

За рулем «Тигуана» находился двадцатилетний водитель. Он двигался по Ново-Садовой улице, со стороны Академика Павлова по Потапова. В этот момент дорогу перебегал подросток на красный свет регулируемого светофора. К сожалению, юноша погиб.

Капот кроссовера «Тигуана» сильно пострадал. Очевидцы сообщили, что иномарка проехала на зеленый свет, а за рулем находился молодой водитель, который, вероятно, не заметил перебегающего дорогу подростка, пишет ГТРК Самара.

«Скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливается личность погибшего. По факту ДТП проводится процессуальное решение», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: pssso.ru